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Çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Bitlis'in Mutki ilçesinde çığ düşmesi sonucu yolu kapanan köye, ekiplerin bir günlük çalışması sonucu ulaşıldı

07 Mart 2019 Perşembe 20:02
Çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Beyazsu bölgesindeki Yuvalıdam köyünün yolu çığ düşmesi sonucu kapandı.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 3 iş makinesiyle yol açma çalışması başlattı.

Yaklaşık 8 metre yükseliğindeki kar, 24 saat süren çalışma sonucu temizlendi.

Açıklamada, ekiplerce yürütülen yoğun çalışma sonucu köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 20:02
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  2. çığ
  3. karla mücadele ekipleri
  4. Mutki
  5. Yuvalıdam köyü

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