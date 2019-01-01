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Çığ düşen yolda kar yüksekliği 10 metreye ulaştı

Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki Gümüşhane'de etkili olan kar yağışının ardından bazı yerlere çığ düşmesi, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırıyor

01 Ocak 2019 Salı 11:33
Çığ düşen yolda kar yüksekliği 10 metreye ulaştı

Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı sonrası bazı köy yollarında çığ, karla mücadele çalışmalarını güçleştiriyor.

Dağlık arazisiyle öne çıkan kentin yüksek kesimlerinde yer yer 1,5 buçuk metreye ulaşan kar kalınlığı, bazı bölgelerde çığa neden oluyor. İl Özel İdaresi ekipleri, çığ nedeniyle kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba harcıyor.

Merkeze bağlı Aşağı Yuvalı köyüne ulaşımının sağlandığı yol üzerindeki Yağmurdere Vadisi'nde son bir haftada 6 kez çığ düştü.

Can veya mal kaybının yaşanmadığı çığların etkisiyle kar yüksekliğinin 10 metreyi bulduğu yolu açmak için ekipler, 4 gündür gece gündüz çalışıyor.

- "Açılmayı bekleyen iki çığ kütlesi daha var"

Alanda ekiplerle karla mücadele çalışması yürüten Aşağı Yuvalı Köyü Muhtarı Hami Gündoğdu, 4 gündür çığ nedeniyle kapanan köy yolunu açmaya çalıştıklarını söyledi.

Köyde kış mevsiminde yaklaşık 20 kişi yaşadığını, 80 civarında büyükbaş hayvanları bulunduğunu anlatan Gündoğdu, "Ekipler ellerinden geldiği kadar çalışıp yolumuzu açmaya çalışıyor. Şartlar ağır olduğundan 4 gündür bizim yoldalar. Çığ geldi açtılar, tekrar geldi tekrar açtılar. Açılan dört çığ kütlesinden sonra açılmayı bekleyen iki çığ kütlesi daha var. İnşallah onları da açarız." dedi.

Kar temizleme çalışması yürüten iş makinesi operatörü Adem Ataman da çığın ardından oluşan kar kütlesinin yaklaşık 10 metre yüksekliğe eriştiğini söyledi.

Ataman, kar kütlesinin içindeki taş ve ağaç kalıntıları ile soğuk nedeniyle sertleştiğini, bu durumun çalışmaları zorlaştırdığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:33
  1. Gümüşhane
  2. Gümüşhane İl Özel İdaresi
  3. karla mücadele

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