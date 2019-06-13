Çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları başladı Niğde Demirkazık dağında çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı Mustafa Kemal Karakoç’u arama çalışmaları başladı.

Niğde Demirkazık dağında çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı Mustafa Kemal Karakoç’u arama çalışmaları başladı.

2 Aralık 2018 tarihinde Demirkazık Dağcı Eznevit zirve inişi sırasında çığ düşmesi sonucu kaybolan dağcı Mustafa Kemal Karakoç’u çığ altında kaldı, arkadaşı Hilal İşcan ise kurtarılmıştı. 7 aydır hava şartları nedeniyle arama yapılamayan dağcı için 23 kişilik AFAD ekibinin katıldığı arama çalışmaları bugün itibariyle başladı.

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