Çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları başladı
Niğde Demirkazık dağında çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı Mustafa Kemal Karakoç’u arama çalışmaları başladı.13 Haziran 2019 Perşembe 14:31
Niğde Demirkazık dağında çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı Mustafa Kemal Karakoç’u arama çalışmaları başladı.
2 Aralık 2018 tarihinde Demirkazık Dağcı Eznevit zirve inişi sırasında çığ düşmesi sonucu kaybolan dağcı Mustafa Kemal Karakoç’u çığ altında kaldı, arkadaşı Hilal İşcan ise kurtarılmıştı. 7 aydır hava şartları nedeniyle arama yapılamayan dağcı için 23 kişilik AFAD ekibinin katıldığı arama çalışmaları bugün itibariyle başladı.
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