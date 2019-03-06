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Çığ altında kalan akademisyenler için zirve tırmanışı yapıldı

Erciyes Dağı’nda 28 yıl önce bilimsel araştırma yaptıkları sırada çığ altında kalarak hayatını kaybeden Prof.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:46
Çığ altında kalan akademisyenler için zirve tırmanışı yapıldı

Erciyes Dağı’nda 28 yıl önce bilimsel araştırma yaptıkları sırada çığ altında kalarak hayatını kaybeden Prof. Dr. Abdülmecit Doğru ve Prof. Dr. Ahmet Bilge anısına zirve tırmanışı yapıldı.


Zirve tırmanışına Hitit Üniversitesi adına Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Zafer Doğru katıldı. Bu yıl 11. düzenlenen etkinlik kapsamında Tekir bölgesinde bir araya gelen sporcular, Çobanini mevkisinin yukarısında Erciyes Üniversitesi Dağcılık Kulübü kamp alanındaki kampın ardından Şeytanderesi rotasını izleyerek zirveye ulaştı.


Prof. Dr. Abdulmecit Doğru 1980-1990 yılları arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu yaptığını hatırlatan Dr. Doğru, “Şeytanderesi rotasında 2 Kasım 1991’de çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren Doğru ve Bilge anısına düzenlenen etkinliğe Türkiye genelinden 70 ve Erciyes Üniversitesi Dağcılık Kulübüden 20 olmak üzere toplam 90 dağcı katıldı. Erciyes dağevinden gece saat 03.00’de 6 kişilik bir ekiple, Çobanini kamp alanından hareket eden diğer dağcılarla Şeytan boğazı mevkiinde biraraya geldik. Burada tırmanışa devam edecek olan 48 kişilik ekibe katılarak tırmanışa devam ederek saat 08.30 sıralarında Erciyes Dağının zirvesine ulaştık. Sporcular burada, 1980’li yıllarda Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı görevinde de bulunan Prof. Dr. Doğru ile 1988’de Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapan Prof. Dr. Bilge için saygı duruşunda bulundu. Dağcılar daha sonra aynı rotayı izleyerek Tekir’e döndü” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:46
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