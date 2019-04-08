Çiftlikteki gübre çukurunda çocuk cesedi bulundu

Aydın-Muğla karayolu üzerinde bulunan bir hayvan çiftliğinin gübre biriktirme alanında çocuk cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri; Ovaeymir Mahallesi yakınlarında bulunan hayvan çiftliğinin gübre biriktirme alanında 15 yaşlarında bir çocuk cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin ailesi ile ülkelerindeki içi savaştan kaçarak önce Türkiye’ye ardından Aydın’a gelen Suriye uyruklu bir ailenin 15 yaşındaki çocuğuna ait olduğu belirlendi. Bölgede güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ederken, isminin Ahmet El Ahmet olduğu belirlenen çocuğun uzun bir süre önce öldüğü belirlendi.