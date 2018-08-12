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Çiftlikte feci yangın! Onlarca hayvan telef oldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında, 8 bin hindi ve 10 buzağı telef oldu.

12 Ağustos 2018 Pazar 00:47
Çiftlikte feci yangın! Onlarca hayvan telef oldu

Yangın öğle saatlerinde Kandıra-Şile arasında bulunan Yağcılar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Efe’ye ait çiftlikte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çiftlik sahipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince 3 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında büyük oranda yanan çiftlikte bulunan 15 bin hindiden 8 bini ve 10 buzağı yanarak telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 00:47
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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