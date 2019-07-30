Çiftlikte çıkan yangında mutfak kısmı alevlere teslim oldu Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir çiftliğin mutfak kısmında çıkan yangın büyük çaplı hasara neden oldu.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir çiftliğin mutfak kısmında çıkan yangın büyük çaplı hasara neden oldu.

Yangın, Serdivan ilçesine bağlı çubuklu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çiftliğin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken mutfak kısmı kullanılmaz hale geldi.

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