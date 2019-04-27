0553 313 94 23

Çiftlikte can pazarı! Bir anda yere yığıldılar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hayvan çiftliğinde koyun kırkma işlemi sırasında 11 kişi elektrik akımına kapıldı. İşçilerden Abit Kavuşat (24) ölürken, 1’i ağır, 10 kişi yaralandı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 06:47
Çiftlikte can pazarı! Bir anda yere yığıldılar

Olay, Çorlu’nun Şahbaz Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nce yürütülen, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen, ’Yerli koyun ırklarının yapağı kalitesinin morfolojik- genetik karakterizasyonu ve tekstil giysi üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması’ projesinin uygulaması için 30 kişilik öğrenci grubu çiftliğe geldi. Özel firmaya ait 11 kişilik ekip tarafından koyun kırkma işleminin yapıldığı sırada çalışanlar aniden elektrik akımına kapıldı. Olayı gören öğrenci ve çiftlik çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak yaralılardan durumu ağır olan Abit Kavuşat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Tacikistan uyruklu Övez Begjikov’un hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken, diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerine giden Cumhuriyet Savcısı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Birkan Korkmaz incelemelerde bulundu. Jandarma, çiftlik sahibi ile çalışanlarının ifadesine başvururken, soruşturmasını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 06:47
  1. Tekirdağ
  2. çiftlik
  3. elektrik akımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fethi Ahmet Polat kimdir nereli ve kaç yaşında?
    1. Fethi Ahmet Polat kimdir nereli ve kaç..
    2. İşte gerçek yüzleri... CHP ve HDP'li..
    3. Skandal! İki bin PKK'lıyı işe alacaklar
    4. Dikkat çeken F-35 yorumu... ABD'nin..
    5. Irak'ta, ABD'nin Bağdat..
    6. Kırıkkale'de otomobil devrildi!
    7. YÖK'e 2 yeni üye
    8. Ticaret Bakanlığı'na atamalar Resmi..
    9. Bir zehirli et olayı daha!
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 kritik..
    11. Suçunu itiraf etmişti... Rus ajanına..
    12. Çiftlikte can pazarı! Bir anda yere..
    13. Defineciler bakın bu kez nereyi hedef..
    14. ABD, BM Silah Ticareti Anlaşmasından..
    15. Akdeniz'de peş peşe depremler
    16. TEM'i birbirine kattı! Kilometrelerce..
    17. Denizli'de tekstil fabrikasında yangın
    18. Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3..
    19. 27.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    20. YÖK ve Ticaret Bakanlığına yönelik..
    21. Pamukkale’de ki fabrika yangınına..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atama..
    23. Trump, ABD-Japonya ticaret..
    24. MŞÜ Rektörü Polat, yeniden rektör..
    25. Esenyurt’ta çocuklar krizi eğlenceye..
    26. Çin’in Shangai Lixin Muhasebe ve..
    27. Rektör Çakar; “Kardeşlik hukuku..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı
    29. Stockholm'de yılın en sevilen esnafı..
    30. Vali Köşger, Kuşadası ilçe danışma..
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    TBMM’ye teklif sunuldu! 8 Mayıs ‘Soykırımı Anma Günü’ kabul edilsin
    TBMM’ye teklif sunuldu! 8 Mayıs ‘Soykırımı Anma Günü’ kabul edilsin