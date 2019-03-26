Çiftlikbank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, örgüt Çiftlikbank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Çiftlikbank’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir numaralı firari şüpheli Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 75 bin 260’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 şüphelinin ise 13’er yıla kadar hapsi istendi.

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