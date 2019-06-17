Çiftlik İlçe Kaymakamı Doğan görevine başladı Çiftlik İlçe Kaymakamlığına atanan Adnan Doğan görevine başladı.

Çiftlik İlçe Kaymakamlığına atanan Adnan Doğan görevine başladı.

Kaymakam Adnan Doğan Kimdir?

1984 Yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde 2007 tamamladı. Yurt dışında inşaat şirketlerinde mali ve idari alanlarda yöneticilik yaptı. 30.05.2019 tarihli Bakanlık onayı ile Kaymakam Adayı olarak Çiftlik İlçesinde görevine başlamıştır.

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