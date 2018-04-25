Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı

Soruşturma kapsamında Kırmızı Bülten ile arananan ve önceki gün yakalanan 'yazılım sorumlusu' Cudi Cumhur Yurdakul, yakalanmadan önce yaptığı açıklamalarda kritik bir isme de yer verdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:19
Çiftlik Bank'ın ikinci adamı

Yurdakul, 'Samur Cengiz' olarak da bilinen ve eski bir tv yapımcısı olduğu iddia edilen Cengiz Samur adlı kişinin Çiftlik Bank oyununu kuran şirketin müdürü olduğunu ve organizasyonda Mehmet Aydın'dan sonra 'ikinci adam' pozisyonunda olduğunu anlattı. Kendisini Samur'un işe aldığını söyleyen Yurdakul, Samur'un Amerikan vatandaşı olduğunu da söyledi.

'ABD'YE GİTTİ, DÖNMEDİ'

'Türkiye'deki Çiftlik bank oyununun kurucusu olan Bursa merkezli Çiftlik Bilgi işlem Ltd'nin de Müdürü Cengiz Samur idi.  Beni işe alan kişi oydu. 2016 Aralık ayında Mecidiyeköy  iş görüşmesi yapmıştık. Amerikan vatandaşıydı. Mehmet Aydın'dan sonra gelen adam buydu. Şirket Bursa'daki bir mafyadan kaçmak üzere ofisi İstanbul’a taşıyınca Cengiz ABD'ye gitti.  O zaman da Savaş Yıkılmaz,  Mehmet  Aydın’dan sonra gelen adam olarak Müdür oldu.'

‘AKIL HOCASI'

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılardan Alper Ergün de Sakarya'da verdiği ifadesinde Samur hakkında Yurdakul'un beyanlarını destekler nitelikte  şunları söylüyor:

'Samur'un Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın akıl hocası olduğunu düşünüyorum. Yurtdışına gitmeden önce Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın bütün kararlarını o yönlendiriyordu. Dora gıda ile anlaşma yapmak üzere gittiğimizde Cengiz Samur da vardı. Oradaki gözlemim Cengiz Samur ve Mehmet Aydın'ın ortak hareket ettikleriydi. Birbirlerine karşı üstünlüklerini sezmedim. Nisan veya Mayıs 2017'de Samur yurtdışına giderek ortadan kayboldu.'

Milliyet

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:19
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Aydın
  5. Çiftlik Bank
  6. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den saçmalayan Trump'a jet cevap
    1. Türkiye'den saçmalayan Trump'a jet cevap
    2. Sitelerde oturanlar artık güvende!..
    3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    4. Hülleci 15 vekil ortada kaldı
    5. Ermeni çetelerinin katliamı belgelendi
    6. Suriyeliler arasında 80 lira kavgası!..
    7. Amerika'da çatlak büyüyor! Mattis'e..
    8. Yeryüzündeki milyonlarca canlının..
    9. Emekliye 600 lira promosyon! Tek şartı..
    10. Dikkat çeken an! Donald Trump yine..
    11. Dışişlerinden Trump'a Ermeni resti!..
    12. İttifak talimatı darbeci FETÖ'den mi?..
    13. Türkiye'nin ilk şova dayalı havacılık..
    14. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak..
    15. Çiftlik Bank'ın ikinci adamı
    16. Dolar ne kadar?
    17. Yunanistan malını mülkünü satışa..
    18. Darbeci FETÖ'den Hepatit B tuzağı
    19. 'Abdullah Gül ittifakının' perde arkası!
    20. İmar Barışı’nın detayları belli oldu
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı