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Çiftlik Bank soruşturmasında bomba itiraflar

Binlerce vatandaşı dolandırarak yurt dışındakaçan Çiftlik Bank’çı Mehmet Aydın’ın karakutusu Cudi Cumhur Yurdakul, “Pişmanım” deyip savcıya tüm kirli işleri bir bir anlattı.

29 Nisan 2018 Pazar 08:17
Çiftlik Bank soruşturmasında bomba itiraflar

Çiftlik Bank vurgununda ismi şirketin firari CEO’su Mehmet Aydın ile anılan bilgisayar yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul (29), ‘etkin pişmanlık’tan faydalanmak için Aydın’ın tüm kirli işlerini açıkladı. 

ŞİRKET İÇİNDEKİ VURGUNU FARK ETTİ

Muş nüfusuna kayıtlı olan Cudi Cumhur Yurdakul, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. 2009’da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde 2 yıllık İşletme Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. 7 ayrı yazılım şirketinde çalışıp kendisini geliştirdi. Açıköğretim’e girerek eğitimini 4 yıla tamamladı. Genç yaşta evlenip bir de çocuk sahibi oldu.

Habertürk'ün haberine göre; Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın ile 25 Aralık 2016’da tanışan Yurdakul’un yazılım bilgisi Aydın’ı çok etkiledi ve ona iş teklifinde bulundu. Bu tanışma, Çiftlik Bank’ın faaliyete geçmesinden yalnızca birkaç ay sonra gerçekleşti. Yurdakul, 1 Ocak 2017’de Çiftlik Bank’ta yazılım geliştirme uzmanı olarak 2 bin 500 TL maaşla işe başladı. Çiftlik Bank’taki bazı açıkları kapatarak yazılımı geliştirdi. Maaşı kısa sürede 15 bin TL’ye çıktı. Çiftlik Bank’ın başka bir yazılımcısının 2 milyon TL’yi kendi hesabına aktardığını tespit etti. Bu yazılımcı, Aydın tarafından işten çıkarıldı. Yurdakul, bir süre sonra Çiftlik Bank’tan ayrılıp kendi yazılım şirketini kurdu. Ancak Mehmet Aydın, taşeron olarak Çiftlik Bank’ın yazılım işini yürütmesini teklif etti. O da kabul etti.

‘322 MİLYON TL’LİK AÇIĞI BITCOIN İLE AÇIKLADI’

Yurdak ul, Aydın’ın paraları ne şekilde yurtdışına çıkardığı konusunda ise polise şu bilgileri verdi: “Kuzey Kıbrıs’ta bulunan şirketinin üzerinden yapmış olabilir. Paralar Kuzey Kıbrıs ve daha sonra başka ülkelere gönderilmiş olabilir.”

Çiftlik Bank’taki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olaraksa Yurdakul, “Müfettişler, Çiftlik Bank’ta 322 milyon TL’lik açık tespit etti. Bunun üzerine Mehmet Aydın ve ekibi bu açığı Bitcoin cihazları ve ‘Bitcoin aldık’ diyerek kapatma gayretine girdi. Bitcoin’deki para trafiğinin izi sürülemediği için bu yöntemi kullandıklarını düşünüyorum” dedi.

‘ARJANTİN’DE OLMADI’

Bitcoin sistemini Arjantin’de de kurmak istediklerini söyleyen Yurdakul, 2017 Temmuz ayında Mehmet Aydın ile Arjantin’e gittikleri bilgisini de verdi. Yurdakul, neden başarısız olduklarını şöyle anlattı: “Şirket kurup vatandaşlık almayı düşündük. Sistemi buraya entegre edecektik. 5 ay çalıştık ama bürokratik engeller nedeniyle başarılı olamadık. Arjantin’i bırakarak Uruguay’a geçtik.”

Yurdakul’un iddiasına göre, Mehmet Aydın’ın Uruguay’da kullandığı Ferrari, bir arkadaşının üzerine kayıtlı. Aydın, otomobili ve 1.5 milyon TL değerindeki tektaş yüzüğü karısı için aldı, ödemeler Çiftlik Bank’ın Balıkesir Şubesi üzerinden yapıldı.

‘BREZİLYA’DA GÖRÜŞTÜK’

Emniyetteki itiraflarına göre Yurdakul, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Çiftlik Bank ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından Şubat 2018’de tek taraflı olarak sözleşmesini feshetti. Çiftlik Bank ve Mehmet Aydın’dan 400 bin TL’lik alacağını tahsil etmek için 2018 Mart ayında Brezilya’ya giderek Aydın ile 2 gün görüştü. Alacaklarını tahsil için Mehmet Aydın’la protokol imzaladı.

‘TALİMAT ALDI, SUÇ İŞLEMEYE DEVAM ETTİ’

Önceki gün çıkarıldığı mahkemede “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları aracılığıyla dolandırıcılık” ve “tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”ndan tutuklanan Yurdakul’un, Mehmet Aydın’ın şirketlerinin tüm yazılım ve bilişim sistemlerini kurup kontrol eden kişi olduğu, Aydın ile görüşmek ve talimat almak amacıyla 5-8 Mart 2018’de Brezilya’ya gittiği belirtildi. Savcılığın tespitlerine göre Yurdakul, Aydın’dan aldığı talimatlar doğrultusunda suç işlemeye devam etti.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyleyerek tüm bildiklerini polise anlatan Yurdakul, Çiftlik Bank’ın tüm kaynak kodlarını da polise verdi. Siber Suçlarla Mücadele polisinin, kaynak kodlardan hareketle Çiftlik Bank’ın tüm para hareketlerini deşifre etmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 08:17
  1. Muş
  2. Kırşehir
  3. İstanbul
  4. Balıkesir
  5. Çiftlik Bank
  6. Mehmet Aydın
  7. Cudi Cumhur Yurdakul
  8. Bitcoin

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