Çiftlik Bank'ın beynine operasyon: Yazılımcı Cudi Cumhur yakalandı
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Y. gözaltına alındı.23 Nisan 2018 Pazartesi 21:08
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yapan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün yaptıkları operasyonla Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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