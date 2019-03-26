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Çiftlik Bank şüphelilerine rekor hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik soruşturma sonunda, 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırladı- 3 bin 762 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi

26 Mart 2019 Salı 10:31
Çiftlik Bank şüphelilerine rekor hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonunda, 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, aralarında Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenen firari Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un da bulunduğu 48 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer alırken, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, 48 şüpheliden 7'sinin firari olduğu, 11 şüphelinin de tutuklu bulunduğu belirtildi.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, 23 şüphelinin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 şüpheli hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:31
  1. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Çiftlik Bank
  3. Mehmet Aydın
  4. Soruşturma

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