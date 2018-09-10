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Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Yurt dışından gelerek teslim oldu

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank soruşturmasında organizasyonun Finans Müdürü Koray Hasgül yurt dışından gelerek teslim oldu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:24
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Yurt dışından gelerek teslim oldu

Organizasyonun 'Finans Müdürü' olarak görev yapan Koray Hasgül yurt dışından gelerek savcılığa teslim oldu. Suçlamaları kabul etmeyen Hasgül tutuklandı. Avukatları Hasgül'ün tutukluluğuna itiraz etti. Mahkeme bu itirazı reddetti. Süreç devam ediyor.

HARCAMA VE ÖDEMELER SORUMLUSU

Milliyet'in haberine göre; Çiftlik Bank'ın Genel Müdürü olan ve halen firari olarak aranan Niyazi Karakoç, skandalın yaptığı dönemde yaptığı açıklamada 'Şirketin kurumsallık adına yönetimi tarafımıza tevdi edilmiş ancak finans kısmı kendilerinde kalmış, tüm harcama ve ödemeler ise eski finans müdürü Koray Hasgül tarafından yürütülmüştür' ifadelerini kullanmıştı.

500 MİLYON KAYIP

Soruşturma dosyasına göre Mehmet Aydın'ın başında olduğu organizasyon 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin lira topladı. Bu paranın 687 milyon, 838 bin lirası katılımcılara geri ödendi. Sistem kapsamında 58 milyon 126 bin liralık çiftlik, fabrika gibi tesisler alındı. Yaklaşık 500 milyon liranın akıbeti ise bilinmiyor... Mehmet Aydın ise Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 10:24
  1. Aydın
  2. Koray Hasgül
  3. çiftlik bank

YORUM YAZ

  • Metin GülMetin Gül34 dk önce
    Helal olsun sana kocum. Enayinin parasını yiyor.
  • Şeref KazanŞeref Kazan58 dk önce
    Bir hırsızın parasınıdiğer bir hırsız çaldı. Havadan para kazanmak isteyenler, alın teri dökmedenkazanmak iseyenlerin birbirini dolamdırmaları sorun yok yani
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