Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi

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