48 şüpheli hakkında Çiftlik Bank iddianamesi hazırlandı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkındaki iddianameyi hazırladı.
26 Mart 2019 Salı 10:09
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