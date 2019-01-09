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Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın INTERPOL listesinde

Çiftlik Bank'ın firari sahibi Mehmet Aydın, INTERPOL'ün en çok arananlar listesine dahil edildi

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:20
Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın INTERPOL listesinde

ANKARA (AA) - Çiftlik Bank'ın firari sahibi Mehmet Aydın'ın, INTERPOL'ün en çok arananlar listesine dahil edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı, "Çiftlik Bank" adıyla kurduğu sistemle çok sayıda kişiyi dolandıran ve daha sonra kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın INTERPOL'ün en çok arananlar listesine dahil edilmesi için girişimde bulundu.

Yürütülen çalışmaların sonucunda Aydın, söz konusu listeye dahil edildi. INTERPOL'ün sisteminde Aydın'ın bilgilerinin yanı sıra fotoğrafları da yer aldı.

Aynı listeye, ilgili soruşturma kapsamında zanlının aranan ağabeyi Fatih Aydın da dahil edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016'dan bu yana 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:20
  1. Çiftlik Bank
  2. Fatih Aydın
  3. Interpol
  4. İnterpol
  5. Mehmet Aydın

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