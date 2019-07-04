Çiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur’un tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın’ın aralarında bulunduğu 7 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı.
Çiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur’un tahliyesine karar verdi.04 Temmuz 2019 Perşembe 20:35
Çiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur’un tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın’ın aralarında bulunduğu 7 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı.
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