Çiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur’un tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın’ın aralarında bulunduğu 7 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı. Çiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur’un tahliyesine karar verdi.

Çiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur’un tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın’ın aralarında bulunduğu 7 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı.

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