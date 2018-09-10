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Koray Hasgül kimdir? Çiftlik Bank davasında son dakika geleşmesi Koray Hasgül tutuklandı mı?

Çiftlikbank soruşturması kapsamında sistemin finans müdürü olduğu öğrenilen Koray Hasgül "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklandı. Peki Koray Hasgül kimdir?

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:13
Koray Hasgül kimdir? Çiftlik Bank davasında son dakika geleşmesi Koray Hasgül tutuklandı mı?

Çiftlikbank soruşturması kapsamında sistemin finans müdürü olduğu öğrenilen Koray Hasgül "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklandı. Peki Koray Hasgül kimdir?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Koray Hasgül, gözaltına alındı. Koray Hasgül, soruşturmayı yürüten savcı tarafından, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Suç örgütüne üye olmak", "Bilişim sistemlerini araç kullanarak dolandırıcılık" suçlarından sorgulandı. Hasgül, sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Koray Hasgül'ün tutuklanmasına karar verdi.

Koray Hasgül, Çiftlik Bank’ın Finans Müdürü olarak görev yapıyordu. Çiftlik Bank soruşturma dosyasına göre Mehmet Aydın'ın başında olduğu organizasyon 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin lira topladı. Bu paranın 687 milyon, 838 bin lirası katılımcılara geri ödendi. Sistem kapsamında 58 milyon 126 bin liralık çiftlik, fabrika gibi tesisler alındı. Yaklaşık 500 milyon liranın akıbeti ise bilinmiyor. Çiflik Bank sahibi Mehmet Aydın ise Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:13
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