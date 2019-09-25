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Çiftlik Bank duruşması ertelendi

11 mağdurun hazır bulunduğu Çiftlik Bank duruşmasında, mahkeme heyeti davanın ertelenmesine karar verildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 13:58
Çiftlik Bank duruşması ertelendi

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 5'i firari 48 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Cudi Cumhur Yurdakul, Düzgün Genç ile Savaş Yıkılmaz'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz 12 sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, 11 mağdur da hazır bulundu.

Mağdur Orhan Çabalak, özel bir şirkette işçi olarak çalıştığını belirterek, "Sanıkları şahsi olarak tanımıyorum. İnternette ve televizyonda gördüğüm reklamlar üzerine 35 bin lira para yatırdım. 4 bin lirasını alabildim. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Mağdur Mustafa Arslantaş da işsiz olduğunu ifade ederek, sistemi arkadaşından duyduğunu, bunun üzerine 25 bin lira para yatırdığını, 8-9 bin lirasını geri alabildiğini, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mağdur Serdar Başkan, sisteme 60 bin lira yatırdığını, 20 bin lirasını geri alabildiğini, bu nedenle sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Mağdur Kezban Gider Sağlık, sistemi sosyal medya ve arkadaş çevresinden öğrendiğini aktararak, "100 bin lira civarında para yatırdım. Sistemde kaldığım süre içerisinde kazanç sağlayarak bir miktar geri aldım ama bu aldığım parayı da yine sisteme yatırdım. Kazancımla birlikte 162 bin lira civarında bir alacağım oluşmuştu. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Söz verilen diğer mağdurlar da yatırdıkları paraların bir kısmını alamadıkları için sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Uruguay'da ev hapsindeymiş

Duruşmada söz alan firari sanık Osman Naim Kaya'nın avukatı Tuğrul Güre, "Müvekkilim hakkında yakalama kararı mevcuttur. Müvekkilim Uruguay'da işlediği suçtan dolayı ev hapsindedir. Uluslararası istinabe yoluyla ifadesinin alınmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Yaşar Barutçu ise "Müvekkilinizin adresini söyler misiniz?" dedi.

Avukat Tuğrul Güre'nin adresi bilmediğini söylemesi üzerine Başkan Barutçu, "Adresi bilmiyorsanız sanığı Uruguay'da nasıl bulacağız." şeklinde konuştu.

Söz alan diğer sanık avukatları da müvekkilleri hakkında konulan tedbir kararları ile adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkında konulan adli kontrol kararları ile banka hesapları, gayrimenkuller ve araçlar üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması yönündeki talepleri reddetti.

Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya ve Niyazi Karakoç hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Çiftlik Bank sanıklarına rekor hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7'si firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

İddianamede, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:58
  1. Mehmet Aydın
  2. Fatih Aydın
  3. Cengiz Samur
  4. Osman Naim Kaya
  5. Niyazi Karakoç
  6. Çiftlik Bank
  7. Çiftlik Bank davası

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