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"Çiftlik Bank" davası

Sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın eşi sanık Sıla Aydın, talimatla ifade verdi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:00
"Çiftlik Bank" davası

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerinin yargılandığı davanın sanıklarından Sıla Aydın'ın ifadesi talimatla alındı.

"Çiftlik Bank" davasında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" suçlarından 7 yıldan 17 yıla kadar hapsi istenen ve soruşturma aşamasında 2,5 yıl tutuklu kalan sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesinde talimat ifade verdi.

Sanık Sıla Aydın, şirket yönetiminde bulunmadığını ve herhangi bir paya sahip olmadığını ifade ederek, şirket hakkında bir şey bilmediğini kaydetti.

Şirketin kuruluş aşamasında ve ilerlemesinde hiçbir katkısı olmadığını aktaran Sıla Aydın, şirket sahibi Mehmet Aydın'ın eşi olduğunu, sistemi bir yazılım şirketi olarak bildiğini, şirketin bir suç örgütü olduğunu bilmediğini anlattı.

Sıla Aydın, Mehmet Aydın'ın eşi olması nedeniyle hakkında iddianame düzenlendiğini, yurt dışına kesinlikle para çıkarmadığını belirterek, 2017 yılının Mayıs ve Ağustos aylarında Arjantin ile Uruguay'da 15 gün olmak üzere iki kez bulunduğunu söyledi.

Ev almak için biriktirdikleri parayı hatırlamadığı bir tarihte Mehmet Aydın'ın kendi hesabına gönderdiğine değinen Sıla Aydın, hesabına aktarılan paraya tedbir konulduğunu ve o parayı kullanamadığını ifade ederek, "Suçsuzum, beraatimi isterim." dedi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Sıla Aydın hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" suçlarından 7 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.


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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:00
  1. "Çiftlik Bank"
  2. dava
  3. ifade
  4. Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkmesi
  5. Sıla Aydın

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