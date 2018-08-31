Çiftlik Bank benzeri şirketin CEO'su Gürcistan'a kaçarken enselendi

İzmir Merkezli inşaat, enerji, hayvancılık ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren ve 4 bine yakın üyeden yüksek gelir vaadi ile 60 milyon TL’ye yakın para toplayan Fons şirketler grubunun hesapları Maliye Bakanlığına Bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelemeye alındı.

Hesaplar, MASAK’ın talebi ve sulh ceza hakimliği kararıyla bloke edildi.

Arama kararı çıkarılan şirketin CEO’su Tamer Budak dün gece Gürcistan'a kaçarken Artvin’in Hopa ilçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalandı.