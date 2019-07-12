Çiftelerde trafik kazası, 1 ölü 3 yaralı
Eskişehir’in Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.12 Temmuz 2019 Cuma 15:11
Eskişehir’in Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Erbap mahallesi Sakaryabaşı meydanı mevkiinde meydana geldi. İ.K. (47) yönetimindeki kamyonun devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan E.B. (19), İ.S. (20) ve A.M. (23) yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yaralıların tedavi altına alındığı kaydedildi.
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