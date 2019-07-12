Çiftelerde trafik kazası, 1 ölü 3 yaralı Eskişehir’in Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Erbap mahallesi Sakaryabaşı meydanı mevkiinde meydana geldi. İ.K. (47) yönetimindeki kamyonun devrilmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan E.B. (19), İ.S. (20) ve A.M. (23) yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yaralıların tedavi altına alındığı kaydedildi.

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