Çifte vatandaşlık yasası imzalandı

Vatandaşlık Yasa Tasarısı Federal Meclis'te kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in onayına sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in 22 Mart'ta imzaladığı tasarı Resmi Gazete'de yayınlandı. Almanya'da yaşayan ve koşulları yerine getiren herkese genel olarak çifte vatandaşlık imkanı tanıyan yasa, 27 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

SÜRE 5 YILA İNDİ

Almanya'da yaşayan Türk toplumunun yıllardan beri talep ettiği çifte vatandaşlık yasası sayesinde Alman vatandaşı olmak isteyen Türkler, Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalmayacak. Anne veya babası en az 5 yıldır Almanya'da yaşayan çocuklar da bu haktan yararlanacak. Vatandaşlığa geçmek isteyen yabancıların ülkedeki ikamet süresi şartı da 8 yıldan 5 yıla indirildi. İyi uyum sağlayanlarda bu süre 3 yıla indi.

YAŞLILARA DİL SINAVI YOK

Birinci nesil olarak adlandırılan ve yaşı 67'den büyük olan yabancılara dönük dil sınavı ise kaldırıldı. Bu kişilerin basit bir şekilde Almanca iletişim kurabilmesi vatandaşlık için yeterli sayılacak. Okuma yazması olmayanlara da istisnalar tanınabilecek. En büyük yenilik ise, kimsenin Alman vatandaşı olabilmek için köken vatandaşlığından çıkmak zorunda kalmayacak olması.

NELER DEĞİŞTİ?