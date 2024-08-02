Çifte vatandaşlık, başvuruları uçurdu

Vatandaşlık yasasında yapılan değişikliler, Alman vatandaşlığına olan ilginin yoğunlaşmasına neden oldu. Yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden henüz bir ay geçmişken bazı kentlerde ilginin yüzde 200'ü aşması dikkat çekti. Göçmen kökenliler ile Türklerin yoğun olduğu Essen kentinde sayı 150'den 469'a yükseldi ve yüzde 213 artışa işaret etti.

TALEBE YETİŞEMİYORLAR

Berlin'de 27 Haziran'dan 21 Temmuz'a kadar olan dönemde beş bin başvuru alındı. Bir yıl önce aynı dönem sayı 1707'ydi. Başkentte başvuru sayısındaki artış yüzde 193 oldu. Leipzig kentindeki artışın da yüzde 118'i gösterdiği açıklandı. Eski başvuruları bile yetiştirmekte zorlanan resmi makamların talebin artmasıyla çaresiz kaldığına da dikkat çekildi.

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