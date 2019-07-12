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Çifte cinayet davasında sanığın yargılanmasına başlandı

Bahçelievler’de 53 yaşındaki Ayşe Soymaz ile onun 81 yaşındaki annesi Keziban Ercan’ın boğularak öldürülmesine ilişkin Mesut Soymaz’ın yargılanmasına başlandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:31
Çifte cinayet davasında sanığın yargılanmasına başlandı

Bahçelievler’de 53 yaşındaki Ayşe Soymaz ile onun 81 yaşındaki annesi Keziban Ercan’ın boğularak öldürülmesine ilişkin Mesut Soymaz’ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada konuşan maktul Ayşe Soymaz’ın eşi İsmail Soymaz sanığın idamını istediğini söyledi.


Bahçelievler’de 4 Mart 2019’da Ayşe Soymaz (53) ile annesi Keziban Ercan’ın (81) öldürülmesine ilişkin Mesut Soymaz’ın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Mesut Soymaz ile müştekiler ve müşteki avukatı hazır bulundu.


Tutuklu sanık Mesut Soymaz, avukatının mesleki mazeret göndermesi nedeniyle duruşmada savunma yapamadı. Mesut Soymaz’ın eşi Leyla Soymaz duruşma salonunda eşine ‘Avukatın yok sakın ifade verme. Kanuna göre avukatın olmadan ifade veremezsin’ diyerek bağırdı. Leyla Soymaz bağırdığı için duruşma salonundan çıkarıldı.



“Sırf para için keyfi öldürdü”


Duruşmada konuşan maktul Ayşe Soymaz’ın eşi İsmail Soymaz ise gözyaşlarına boğularak “Ben bunun idamını istiyorum. Para için hanımımı öldürdü. Benim nasıl yandığımı kimse bilemez hakim bey. 5 çocuk kuş gibi çığırıyor annemiz nerede diye. Eğer bu adam içerden çıkarsa adalet biter bu ülkede. Sırf para için keyfi öldürdü. Benim hanımım bunu kardeş çocuğu diye eve aldı. Kadınları boğmuş öldürmüş ilaçlı bezleri tıkamış ağızlarına. Sizin başınıza gelse ne olurdu. Yanıyorum hakim bey. Ben ateş olmuşum. Ne olur asın bunu hakim bey” şeklinde konuştu.


Müşteki avukatı Afşin Hatipoğlu ise bu davanın bir cinayet davasından öte bir vahşet davası olduğunu söyledi. Hatipoğlu, “Sanık yağma için kendisine güvenen insanların evine girmiş ve en hassas anda Ayşe Soymaz’ı seccadede, yaşlı annesini de oturduğu yerde öldürmüştür. Böyle bir davanın ilk duruşmasında avukatın mazeret bildirerek duruşmaya katılmamasını iyi niyetli görmüyorum. Sanık soğukkanlı bir şekilde iki kişiyi öldürüp paralarını almıştır. Her şey çok açıktır. İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını ve nitelikli yağma suçundan da cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.


Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



“Hanımımı kardeşimin canavarına kaptırdım”


Duruşma çıkışı Ayşe Soymaz’ın eşi İsmail Soymaz “Sütte hile vardı, benim hanımımda yoktu. Öyle temiz bana bir hanım verdi ki Allah bana, canavara kaptırdım, kardeşimin canavarına kaptırdım. Bizim adaletimiz bunu yaşatırsa kahrolsun adaletimiz. Ben bunun idamını istiyorum. Bu canavar sütannesini öldürdü. Eşim onu emzirmişti. Benim çektiğim çileyi bir Allah bilir” şeklinde konuştu.



İddianameden


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Mart 2019’da Bahçelievler’de yaşayan 81 yaşındaki Keziban Ercan ile 53 yaşındaki kızı Ayşe Soymaz’ın ölü olarak bulundukları tespit edildi. Yapılan incelemelerde anne ve kızın atkı ile boğuldukları ve ağızlarına çorap ya da bez parçası sokularak öldürüldükleri anlaşıldı. Kapı, pencere ya da duvarlarda zorla eve girildiğine dair bir bulgu olmaması üzerine çevrede bulunan güvenlik kameralarının görüntüleri incelendi. Görüntülerde olayın gerçekleştiği eve gelen kişinin Mesut Soymaz olduğu tespit edildi. İddianamede Mesut Soymaz’ın, yengesi maktul Ayşe Soymaz’dan borç aldığı ancak ödeyemediği ve kendisini bu durumdan kurtarmak için bir şeyler yapmak istediğini arkadaşlarına anlattığı da vurgulandı.


11 Mart 2019 tarihinde Mesut Soymaz’ın şüpheli olarak gözaltına alındığının belirtildiği iddianamede, burada olayı itiraf ederek Ayşe Soymaz’dan borç istediğini, parayı vermemesi nedeniyle yaşanan tartışma sonucu yengesi ile onun annesini boğarak öldürdüğünü kabul ettiği aktarıldı. İddianamede ayrıca Mesut Soymaz’ın maktul Ayşe Soymaz’ın beline bağlı olan altın ve para dolu keseyi aldığı da aktarıldı. Mesut Soymaz’ın motosikletinde yapılan aramada 7 bin 300 lira ile bir miktar altın ve altın bileziklerin ele geçirildiği iddianamede açıklandı. Mesut Soymaz hakkında, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ‘konutta gece vakti yağma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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