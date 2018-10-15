Çiftçiye mazot gübre ilaç desteği | MHP’den üreticilere son dakika müjdesi

Milyonlarca çiftçiye MHP’den son dakika müjdesi geldi. Milliyetçi Hareket Partisi, çiftinin kullandığı elektrik ile mazot, ilaç, tohum ve fide teslimlerine KDV, mazotta ise ÖTV alınmamasını içeren iki ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Ürettiği ürünü değerinde satamayan ve girdilere gelen yüksek zamlarla beli bükülen çiftçimizin ve üreticimizin sorunlarına kapsamlı bir destek paketi acilen uygulamaya konulmalıdır." dedi. Tarım kesimindeki problemlerin çığ gibi büyüdüğüne, birçok çiftçinin borcunu ödeyebilmek için tarlasını satmak zorunda kaldığına dikkati çeken Mustafa Kalaycı, şunları kaydetti: "Ürettiği ürünü değerinde satamayan ve girdilere gelen yüksek zamlarla beli bükülen, banka kredi borçları katlanarak artan çiftçimizin ve üreticimizin sorunlarına duyarsız kalınmamalı, kapsamlı bir destek paketi acilen uygulamaya konulmalıdır. Üreticiye sahip çıkılmalı, ithalata dayalı politikalar terk edilmelidir. Çiftçiye ve üreticiye verilen destekler artırılmalı ve zamanında ödenmelidir. Et ve Süt Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisi, piyasayı düzenleyecek bir müdahale kurumu olarak etkin bir yapıya kavuşturulmalıdır. Çiftçilerin kredi, elektrik ve toprak reformu kapsamındaki arazi bedellerine dair borçları ertelenerek yeniden yapılandırılmalıdır."