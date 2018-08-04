Çiftçiye 50 bin koyun verilecek! 100 günlük eylem planı Ziraat Bankası 50 bin koyun kredisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kamuoyuna açıklanan 100 günlük eylem planında ulaşım, enerji, ekonomi, sanayi, dış ticaret, şehircilik, dış politika, savunma, eğitim, sağlık, teknoloji, turizm, gençlik ve spor ile tarım gibi birçok alandaki hedefler yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 100 günlük icraat programında damızlık koyun projesi kapsamında üreticilere Ziraat Bankası kderisiyle 50 bin koyun verilecek. Kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 milyon destek sağlanacak. İşte '100 Günlük İcraat Programı'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'na dair icraatlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesinin 100 günlük eylem planını dün Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kamuoyuna açıkladı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nın öne çıkan bölümleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan, her bakanlıkla ilgili yapılması planlanan icraatları tek tek paylaştı.

- Kırsalın kalkındırılmasına yönelik olarak 7 proje ile 710 milyon TL destek sağlanması,

- 8 bin 300 hektar yeni alanın sulamaya açılması, 41,5 milyon TL ilave gelir artışı ile 8 bin 500 kişiye ek istihdam sağlanması 100 bin hektar alanda basınçlı sulama için 250 milyon TL destek verilerek modern sulamanın yaygınlaştırılması,

- Dört adet yeni içme suyu tesisi ile 344 bin vatandaşımıza yıllık 70.8 milyon metreküp temiz, kaliteli ve yeterli içme suyu sağlanması (Bütçe: 105.384.000 TL)

- 39 bin 133 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması ve 13 büyük ovanın daha korumaya alınması,

- Ergene nehrinin su kalitesinin sulama suyu kriterlerine uygun hale getirilmesi (Marmara derin deşarj sistemini tamamlanacak),

- Odun üretiminin 15 milyon metreküpten 21 milyon metreküpe çıkarılarak yüzde 40 artış sağlanması ve 130 bin kişinin istihdam edilmesi,

- 100 günde 100 bin hektar alanın ağaçlandırılarak 50 bin kişiye istihdam sağlanması,

- Yerel tohumların korunması ve yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması,

- Uzun süreli kiralama kapsamında lisanslı depo kapasitesinin yüzde 200 artırılması ve 500 bin ton ilave ihaleye çıkılması,

- Milli parklarımızda ziyaretçi sayısının yüzde 15 artırılması ve milli park sayısının 43'ten 44'e çıkarılması,

- Sudan'da 780 bin 500 hektar tarım arazisinin Türk girişimcilerinin yatırımlarına açılması amacıyla "Türkiye ile Sudan Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma"nın uygulamaya koyulması (Örnek çiftlik faaliyete geçerilecek),

- Altyapısı tamamlanan tarıma dayalı OSB'lerin sayısının 6'dan 8'e, tüzel kişilik kazandırılan tarıma dayalı OSB'lerin sayısının ise 15'ten 17'ye çıkartılması,

- Deniz ve baraj göllerinde açılacak yeni "Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretim Alanları" ile yıllık 276 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik kapasitesinin yaklaşık yüzde 8 artırılması,

- Uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 adet özellikli gözlem sisteminin kurulması,

- Tarımsal reformun gerçekleştirilmesine yönelik vizyon projelerin mevzuat çalışmalarının yapılması ve model oluşturulması,

- Tabiatın korunması, suyun verimli ve tek elden yönetilmesi ve hayvan haklarının iyileştirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması,

- Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması,

- 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, kitapçıkta yer alan 18 madde dışında damızlık koyun projesi kapsamında üreticilere Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun verileceğini ifade etti. Ticaret Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planında ise tarım ve gıda sektörünü ilgilendiren şu başlık bulunuyor: Modern toptancı hallerinin kurulması ve ürün izlenebilirliğinin sağlanması.