Çiftçiye 14,5 milyar liralık destek ödemesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "2018'de 14,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı"

TBMM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018'de 14,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi. Pakdemirli, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Tarımsal destekleme ödemelerinin, Tarım ve Orman Bakanlığınca il müdürlüklerinden alınan icmaller doğrultusunda, tarım takvimi ve bütçe imkanlarına göre yıl boyunca yapıldığını ifade eden Pakdemirli, bu kapsamda 2018'de 14,5 milyar lira destek ödendiğini kaydetti.



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