Çiftçinin tarımsal kredi borçları yapılandırılıyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibariyle borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerimizin tarımsal kredi borçları yapılandırılacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibariyle borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerimizin tarımsal kredi borçları yapılandırılacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibariyle borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin, tarımsal kredi borçlarının yapılandırılacağını açıkladı.

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