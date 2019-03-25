Çiftçinin evinden tarihi eser çıktı
Konya’da bir çiftçinin evinde yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi.25 Mart 2019 Pazartesi 16:54
Konya’da bir çiftçinin evinde yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine merkez Meram ilçesi Çukurçimen Mahallesinde çiftçilik yapan M.Ö.’nün evinde arama yaptı. Aramada sikke ve ok ucundan oluşan 26 parça tarihi eser ile 1 adet dedektör ele geçirildi. Eserler İl Müze Müdürlüğüne gönderilirken şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
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