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"Çiftçilerin yüzde 82'si Hazine arazilerine talip oldu"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanmasına yönelik düzenleme yaklaşık 218 bin çiftçimizi kapsamaktaydı ve 180 bin çiftçimiz bu tarihi fırsattan yararlanmak için başvuruda bulundu. Böylece yüzde 82 gibi yüksek bir oranda başvuru gerçekleşmiş oldu"- "En çok talep 14 bin başvuruyla Adana'dan geldi. Adana'yı 10 bin 200 başvuruyla Hatay, 8 bin 900 başvuruyla Konya, 8 bin 730 başvuruyla İzmir ve 7 bin 830 başvuruyla Muğla takip etti"- "Yapılan başvurular, Milli Emlak birimlerince değerlendirilmeye başlandı ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlarımızdan 3 bininin kiralama işlemleri tamamlandı. Hızla değerlendirilen diğer başvurular da en kısa sürede sonuçlandırılacak"

06 Aralık 2018 Perşembe 14:17
"Çiftçilerin yüzde 82'si Hazine arazilerine talip oldu"

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere kiralanmasına ilişkin, "Bu düzenleme yaklaşık 218 bin çiftçimizi kapsamaktaydı ve 180 bin çiftçimiz bu tarihi fırsattan yararlanmak için başvuruda bulundu. Böylece yüzde 82 gibi yüksek bir oranda başvuru gerçekleşmiş oldu." dedi.

Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin, ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacakları uygulamaya başvuruların tamamlandığını belirtti.

Bu uygulamayla çiftçilerin tarımsal üretim destekleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanmalarını ve sözleşmesiz kullanımdan kaynaklanan ihtilafların giderilmesini amaçladıklarını ifade eden Kurum, "Bu düzenleme yaklaşık 218 bin çiftçimizi kapsamaktaydı ve 180 bin çiftçimiz bu tarihi fırsattan yararlanmak için başvuruda bulundu. Böylece yüzde 82 gibi yüksek bir oranda başvuru gerçekleşmiş oldu." diye konuştu.

- En çok talep Adana'dan geldi

İllere göre başvuru rakamlarını açıklayan Kurum, "En çok talep 14 bin başvuruyla Adana'dan geldi. Adana'yı 10 bin 200 başvuruyla Hatay, 8 bin 900 başvuruyla Konya, 8 bin 730 başvuruyla İzmir ve 7 bin 830 başvuruyla Muğla takip etti." ifadelerini kullandı.

- "3 bin kişinin kiralama işlemi tamamlandı"

Başvuruların ardından sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Yapılan başvurular, Milli Emlak birimlerince değerlendirilmeye başlandı ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlarımızdan 3 bininin kiralama işlemleri tamamlandı. Diğer başvurular da hızla değerlendiriliyor. İşlemler en kısa sürede sonuçlandırılacak."

Kurum, vatandaşların başvuruları değerlendirilirken "31.12.2017 tarihinden önce en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanımın idarece tespit edilmiş olması, başvuru tarihi itibarıyla kullanımlarının halen devam etmesi, ecrimisil borcunun bulunmaması" şartlarının arandığını aktararak, "Şartları taşıyıp taşımadıkları ile kullanımın devam edip etmediğine ilişkin olarak Milli Emlak birimlerince mahallinde gerekli tespitler yapılacak." dedi.

Kurum, kira bedellerinin ise cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanacağını hatırlatarak bu bedellerin tahsilatının hasılat dönemine göre yapılacağının bildirdi.

Uygulama kapsamında Hazineye ait tarım arazileri, kullanıcılarına 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek. Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracılara tekraren 10 yıla kadar kiralama hakkı verilecek. Ayrıca, bu araziler sözleşme hükümleri çerçevesinde 10 yıllık kullanımı müteakip yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen kiracılara doğrudan satılabilecek.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:17
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Hazine
  3. Tarım arazisi
  4. tarım arazisinin çiftçilere kiralanması

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