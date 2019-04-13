Çiftçilerin sorunları TZOB’da masaya yatırıldı

Muğla’daki Ziraat Odası Başkanları ile birlikte Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı ziyaretinin ardından açıklama yapan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini içeren ortak raporu sunduklarını belirterek, “Çiftçimizin yeniden üretim yapabilmesi için bu girdi fiyatlarının acilen düşürülmesi, çiftçi desteklemelerinden kesilen yüzde 4’lük stopaj ve verginin de mutlaka kaldırılması gerekiyor.” diye konuştu.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Muğla’daki Ziraat Odası Başkanları ile birlikte Ankara’ya giderek Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı makamında ziyaret etti.

Muğla ve ilçelerindeki çiftçilerin tarımsal üretimde yaşadıkları sıkıntıları içeren detaylı bir raporun sunumunun yapıldığı ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan İsmail Atıcı, “Kasım 2018’den itibaren süregelen bir delege seçimi ve 1 Şubat’ta yaptığımız ilçe kongresi ile 23 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz il kongresinden sonra Muğla’da seçilen toplam 11 oda başkanıyla birlikte Ankara’ya giderek, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’ı ziyaret ettik. Bu ziyaretteki amacımız, Muğla’daki Ziraat Odaları olarak ilimizdeki ve ilçelerindeki tarımsal sıkıntıları belirledikten sonra oluşturduğumuz ayrıntılı raporu, ülkemizdeki çiftçilerin meslek odası ve çatı kuruluşu olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar’a birinci elden sunmaktı, bunu gerçekleştirdik. Tabi aynı zamanda 1 Şubat’taki ilçe kongremizde, çiftçilerimizin Ankara’ya iletilmesini istediği bazı sıkıntılar, hususlar vardı. Bu konuda verdiğim sözü de yerine getirdim ve Milaslı çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıları, talepleri ilettim.” diye konuştu.

Başkan Atıcı, “İlk etapta Milas ve Muğla’nın sıkıntılarını 11 Nisan itibariyle Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Merkezi’nde Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’a ilettik ve ayrıca uzun süren bir toplantıda Milas ve Muğla’daki tarımsal sorunları masaya yatırdık. Başkanımızdan bu konuların Tarım Bakanlığına ve hükümet yetkililerine iletilmesini talep ettik.” diyerek, ziyaretin gündem konusunun tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için alınması gereken acil önlemler olduğunu belirtti.

Öncelikle tarımsal üretimdeki girdilerin yüksek oluşu ve bu konuda henüz bir iyileştirme yapılmaması, yem fiyatlarındaki artışlar, özellikle tarımsal alt yapıların hazırlanması ve daha önce uygulanan yüzde 50 makine ekipman desteğinin yine Bakanlığın gündemine getirilmesi ve uygulanması amacıyla girişimde bulunduklarını ifade eden Başkan Atıcı, “Tabi çiftçimizin yeniden üretim yapabilmesi için bu girdi fiyatlarının acilen güncellenmesi ve düşürülmesi gerekiyor. Devletimizin sunduğu mazot gübre desteklemelerinin, primlerin biraz daha çiftçiyi rahatlatacak seviyede olması, çiftçinin önünü açabilecek bir seviyeye getirilmesi gerekiyor.

Türkiye’de üretimin sürdürülebilmesi, tarım arazilerimizin boş kalmaması için bizlerin sahadaki tespitlerinin Türkiye Ziraat Odaları Birliğimiz ve hükümetimiz tarafından dikkate alınması, sunduğumuz çözüm önerilerinin de mutlaka değerlendirmeye alınması gerekiyor.” dedi.

Ziyaret sırasında Milas özelinde ve Muğla genelindeki tespit ve talepleri de aktarma fırsatı bulduklarını söyleyen Başkan Atıcı, şunları kaydetti: “Ziyaretimizde özellikle Muğla ve Milas’taki tarımsal altyapıları oluşturan baraj ve gölet gibi yatırımların gecikmemesi gerektiğine vurgu yaptık. Toplulaştırma uygulamasının il genelinde yaygınlaştırılmasını istedik. Milas’ta Toprak Mahsulleri Ofisi’nin aktif ve işler hale getirilmesinin çiftçimiz için ne kadar önemli olduğunu anlattım. Özellikle buğday ve mısır sezonu yaklaşıyor. Müdahale kurumu olarak Toprak Mahsulleri Ofisi’nin çiftçinin ürününü değerinde satın alarak, mutlaka devrede olması lazım. Muğla genelinde ağırlıklı olarak zeytin tarımı yapılan ilçelerin başını çeken Milas’taki çiftçiler olarak tabi zeytinyağı primlerinde 80 kuruşun 1,5 liraya çıkarılması gerekiyor. Yine teşvik ettiğimiz pamuk konusunda da primlerin 80 kuruştan 1,5 liraya çıkarılması lazım. Aksi halde bizim tüm çabalarımız, teşviklerimiz tarımsal üretimden kaçışı önleyemez. Muğla Ziraat Odaları olarak, biz özellikle bir de 193 Sayılı Gelir Vergisi Yasası’nda devletimizin çiftçilerden kestiği yüzde 4’lük stopaj ve verginin mutlaka kaldırılması gerekiyor. Çiftçi desteklemelerinden kesilen bu payın mutlaka artık kalkması şart. Tarım Bakanımızın da bu çerçevede çalışmalar yaptığı ve bir paket açıklayacağını biliyoruz. Bu taleplerin de gündeme geleceği umudunu taşıyoruz. Bizim işleyişimiz de bu şekildedir. Biz Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’a iletiriz, başkanımız da bu sıkıntı ve talepleri yeniden değerlendirecek. Belirli konu başlıklarında toplanacak olan raporlar, Genel Başkanımız tarafından Tarım Bakanlığımız ve hükümet yetkililerimize bildirilecek ve bir çalışma yapılacak. Bu ziyaretler sadece Muğla iliyle sınırlı değildi, tabi 81 ilin başkanları da kendi bölgelerindeki sorunları, sıkıntıları verilen randevu çerçevesinde Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’a aktardı.

Ziraat Odası Başkanlarını, TZOB Genel Merkezi’nde misafir eden ve çiftçilerimiz için mücadele eden Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’a teşekkür ediyoruz.”