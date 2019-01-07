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Çiftçilerin soğuk hava nöbeti

Fethiye'de hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle çiftçiler, seralarda kurdukları sobalarla sabaha kadar nöbet tutuyor

07 Ocak 2019 Pazartesi 01:37
Çiftçilerin soğuk hava nöbeti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarda kurdukları sobalarda zirai dona karşı mücadele veriyor.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının ilçede gece saatlerinde 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Karaçulha, Patlangıç ve Çamköy Mahalleleri'nde domates yetiştiriciliği yapan çiftçiler, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle seralara kurdukları sobaları yakarak, zirai dona karşı önlem aldı.

Seraların farklı noktalarına astıkları termometrelerle ortamın ısısını ölçen çiftçiler, sabahın ilk ışıklarına kadar sobaları yakmaya devam ediyor.

Patlangıç Mahallesi'nde seracılık yapan Murat Dal, akşam saatlerinde sıcaklığın daha da düştüğünü ve sobaları yaktıklarını belirtti.

Sabaha kadar serada nöbet tutacaklarını anlatan Dal, "Domateslerimizin zirai dondan zarar görmemesi için sobaları yakıyoruz. Böylece dereceyi yüksek tutuyoruz ve daha çok verim alıyoruz." dedi.

Karaçulha Mahallesi'nde seracılık yapan Zübeyde Ongün de ürettikleri domateslere verdikleri emeğin karşılığını alabilmek için soğuk havalarda da nöbet tuttuklarını ifade etti.

Yaktıkları sobaları 2 saatte bir kontrol ettiklerini anlatan Ongün, "Çocukla ilgilenir gibi sabaha kadar bekliyoruz. Bu sene fiyatlar yüzümüzü güldürdü. Emeğimizin karşılığını aldık. İnşallah her sene böyle güzel olur." diye konuştu.

5 dönüm serası bulunan Cengiz Genç de sabaha kadar ürünlerinin dondan etkilenmemesi için nöbet tutacaklarını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 01:37
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