0553 313 94 23

Çiftçilerin elektrik kesintisi nedeniyle tarlalarını sulayamadığı iddiası

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik:- "Biz, verilen zarar nedeniyle elektrik dağıtım şirketini kınıyoruz ve böyle bir uygulamayı kabul etmiyoruz"- ARAS Elektrik:- "Şirketimiz, yapılandırmalar yaparak yasalar çerçevesinde çiftçiye yardımcı olmuş ancak aynı anlayış muhataplarımız tarafından gösterilmemiştir"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:18
Çiftçilerin elektrik kesintisi nedeniyle tarlalarını sulayamadığı iddiası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, elektriğin kesik olması nedeniyle tarlalarını sulayamadıklarını iddia eden çiftçiler, traktörleriyle şehir turu atarak olayı protesto etti.

Kentte bir gurup çiftçi, elektrik kesintisi nedeniyle tarlalarına su veremediklerini ileri sürerek traktörleriyle elektrik dağıtım şirketi önüne bir araya geldi.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi ile milli servetin zarar görerek çiftçilerin mağdur edildiğini söyledi.

Kent ekonomisinin temelinin tarım ve hayvancılığa dayandığını ifade eden Geyik, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30 bin çiftçi geçimini tarımdan kazanmaktadır. Biz üreticiler vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza bağlı fedakar insanlarız. Elektrik kurumu ile çiftçiler arasında imzalanan bir protokol var ancak buna rağmen sulama enerjisinde yapılan kesinti hangi amaca ve hangi akla hizmet etmektedir. Bu konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ortada milyarlarca lira mahsul sulama yapılmadığından dolayı ürün kayıplarına, ürünün kurumasına ve milyarlaca dolarlık zarara neden olmakta. Biz, verilen zarar nedeniyle elektrik dağıtım şirketini kınıyoruz ve böyle bir uygulamayı kabul etmiyoruz."

- Elektrik şirketinin açıklaması

ARAS Elektrik tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Erzincan Sulama Birliği'nin elektrik borcunun 5 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Çiftçinin emeğine saygı amacıyla bugüne kadar borçlarla ilgili yapılandırmalar yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz, yapılandırmalar yaparak yasalar çerçevesinde çiftçiye yardımcı olmuş ancak aynı anlayış muhataplarımız tarafından gösterilmemiştir. 2019 yılında geçmişte var olan alışkanlık sürdürülmek istenmiş, taahhüt yapılarak elektriklerin açılması sağlanmış ancak kullanmasına rağmen 2 adet fatura ödenmediği gibi birlik tarafından borcu olmadığına dair dava açılmıştır. Mesnetsiz ve hukuk dışı açıklamalarla şirketimiz hakkında kamuoyunda algı oluşturmaya çalışan birliğin yaptığı açıklamaların gerçeklerle bağdaşmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Açıklamanın ardından bölgede tedbir alan güvenlik güçleriyle yapılan görüşme sonucu çiftçilerden oluşan bir grup, yetkililerle bir araya geldi.

Çiftçiler, yetkililerden sorunun çözümü için çalışma yapılmasını isteyerek dağıldı.

Guruptaki çiftçiler, yaklaşık 50 traktörle konvoy oluşturup korna çalarak olayı protesto etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:18
  1. çiftçiler
  2. elektrik
  3. Erzincan
  4. Heba
  5. Kesilen
  6. Mahsül
  7. protesto

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motorine 15 kuruş indirim
    1. Motorine 15 kuruş indirim
    2. Polise bıçak çeken şahıs gözaltına..
    3. Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal!..
    4. Evinde çeşit çeşit uyuşturucu ele..
    5. İzmir'de dev operasyon! 55 kişi..
    6. Samanlığın yandığını öğrenip yola..
    7. Motorine 15 kuruş indirim!
    8. Doğu Anadolu’nun en büyük eğitim bina..
    9. Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun..
    10. Çeşme’de kaza yapan lüks tekneye..
    11. Otomobil ile hafif ticari araç..
    12. (Özel) Bursa’daki patlama anı ile o..
    13. Serinlemek için dereye giren kişi..
    14. Binali Yıldırım’dan, Çankaya Köşkü’nde..
    15. Kırşehir Belediyespor'da Taner Öcal..
    16. Yaya çarparak ölümüne sebep olan..
    17. Motorinde 15 kuruş indirim
    18. Ekonomide düzenlemeler içeren "torba..
    19. Askerlik hayali gerçek oldu
    20. ÖSO ilk zırhlı aracını üretti
    21. Korkuteli’nde kan bağışı standı açıldı
    22. Motosiklet yayaya çarpı; 3 yaralı
    23. 11. Kalkınma Planı TBMM’ye sunuldu
    24. İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı
    25. Altıkulaç: “Devrekani için var..
    26. 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman..
    27. Çarptığı kadının ölümüne sebep olan..
    28. Kültür Bakanlığı vazgeçti, Çorum..
    29. Arkadaş kavgası kanlı bitti
    30. YKS 2019 sınav sonuçları açıklandı mı?..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’