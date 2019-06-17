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Çiftçilere, tarımsal sulamada hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bireysel Sulama Sistemleri Projesi Hibe Sözleşmesi” düzenlenen törenle imzalandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:47
Çiftçilere, tarımsal sulamada hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bireysel Sulama Sistemleri Projesi Hibe Sözleşmesi” düzenlenen törenle imzalandı.


Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen imza törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Ziraat Odası Başkanları ve çok sayıda çiftçi katıldı.


Törende konuşan Vali Davut Gül, “Değerli çiftçilerimiz bugün güzel bir etkinliğe şahitlik ediyoruz. Öncelikle bu projeye emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hibelerin verilmesi ve bu teklif çağrısının açılması çok önemli. Ama bu projeden hakkıyla yararlanmak çok daha önemli. Şu anda Gaziantep Türkiye’de hibelerde en fazla pay alan ikinci il konumunda. Müracaat edenlerin yüzde 95’i hibe almaya hak kazandı. Bu şu anlama geliyor. Yani iyi ve elle tutulur bir projeniz varsa mutlaka desteklenmiştir” dedi.


Proje hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ise, 2019 yılında bin 040 çiftçinin projeden yararlanmak için müracaat ettiğini, 947 çiftçinin projesinin kabul edildiğini söyledi. Çiftçilere ödenecek hibe tutarının 26 milyon 212 bin lira olduğunu kaydeden Karayılan, “3845 parsel ve 65 bin 793 dekar alanın sulanmasının öngörüldüğü projede, Gaziantep’in projesi kabul edilen iller sıralamasında üçüncü, ekili-dikili alanları açısından değerlendirildiğinde de birinci sırada yer almaktadır” dedi.


Tören, imzaların atılması ve hibe alan çiftçilere hibe çeklerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:47
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