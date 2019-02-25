Çiftçilerepancar ödemeleri yarın yapılacak

Malatya Şeker Fabrikası2018 yılı pancar bedeli ödemelerinin yarın yapılacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili şeker fabrikasından yapılan açıklamada 2018 yılı pancar bedeli net ödeme tutarının 34 milyon 124 bin TL olduğu belirtilerek, “Malatya çiftçilerine 12 milyon 911 bin TL, Şanlıurfa ve Adıyamanillerindeki çiftçilere 1 milyon 473 bin, K.Maraş ve Gaziantep illeri çiftçilerine 12 milyon 478 bin TL, Sivas ili çiftçilerine 7 milyon 262 bin TL ödenecektir. Toplam 34 milyon 124 bin TL bedel ödemesi yapılacaktır.2018 Yılı içerisinde yapılan avni, nakdi ve diğer ödemeler ile birlikte 306 bin 309 ton pancar için toplam 71 milyon 15 bin TL ödeme yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.