Çiftçilere biyoteknik mücadele tuzağı dağıtıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Akdeniz meyve sineği ile mücadelede kullanılmak üzere 2 bin 500 adet biyoteknik mücadele tuzağı dağıtımı gerçekleştirildi.

İlkadım ve Atakum ilçelerinin arasında kalan Kürtün Irmağı civarında yıllık 2 bin tonun üzerinde meyve üretimi yapılan 650 dekar alandaki 100 çiftçiye Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, 2 bin 500 adet biyoteknik mücadele tuzakları dağıtıldı.

“Denemeler yüzde 95 başarılı sonuçlar verdi”

Dağıtım hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay, Müdürlüğün 2018 yılında Akdeniz meyve sineği ile mücadelede başta olmak üzere tüm meyve sineklerine karşı yürüttüğü gözlem ve denemelerin yüzde 95 başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, “Bu nedenle bakanlık kaynakları kullanılarak bu proje hayata geçirildi. Bu proje kapsamında meyve üreticilerimizi yoğun bir eğitim ve yayım programına tabi tutarak özellikle bu bölgede meyveciliği minimum ilaç kullanarak yapılmasını amaçlıyoruz” dedi.

“Akdeniz meyve sineği önemli bir sorun”

2018 yılında yaklaşık 650 dekar alanda 1000 ton şeftali başta olmak üzere armut, Trabzon hurması, incir, ayva, elma, çilek, kiraz, vişne ürünleri Akdeniz meyve sineği başta olmak üzere diğer meyve sineklerinin zararıyla pazar değerini yitirdiğini ifade eden Ay, Akdeniz meyve sineği zararlısının sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti.