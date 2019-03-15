Çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aşkale Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Tarım Müdürü Mustafa Evran’ın yanı sıra, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda Tarım Müdürlüğünün 2018 yılı içerisinde yapmış oldukları faaliyet ve çalışmaların anlatıldığı bir video gösterisi sunuldu.

Programın devamında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran, yüzde 50 hibeli ahır yapımı, damızlık tosun, koç, teke alımı ile gübre sıyırıcı ve süt sağım makinesi alımı desteklemesi hakkında bilgiler verdi. Yapılan sunum sonrası soruları cevapladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.