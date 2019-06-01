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Çiftçilere anız uyarısı

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, anız yakılmaması konusunda çiftçilere uyarılarda bulunarak, anız yakanlara dekar başına 60 TL para cezası uygulanacağını söyledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:22
Çiftçilere anız uyarısı

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, anız yakılmaması konusunda çiftçilere uyarılarda bulunarak, anız yakanlara dekar başına 60 TL para cezası uygulanacağını söyledi.


Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, anızın yakmanın toprak ve çevre için çok ciddi zararları olduğunu belirterek, çiftçilere önemli uyarılarda bulundu. Anız yakanlar için dekar başına 60 TL para cezası kesileceğini vurgulayan Altun, "Araban Ovası’nda hububat hasadı sonrası tarlada kalan bitki sapları yakılarak, tarım alanlarına onarılamaz zararlar veriyor. Arazide yaşayan canlılara da büyük zarar veren anız yangınları, tüm olumsuzluklarına rağmen her yıl artarak devam ediyor. Bu nedenle çok ciddi önlemler alınıyor. Denetimler sıklaştırılacak. Anız yakan çiftçiye dekar başına 60’TL’den hesaplanarak para cezaları uygulanacak. Artık anız yakmak cebe de zararlı olacak" diye konuştu.


Anız yakmanın toprağa zararları


Oda Başkanı Altun, anız yangınlarının toprağa zararları ile ilgili de detaylı bilgi vererek, "Hasat sonrası tarla yüzeyinde kalan bitkisel artıklar toprağı tavında tutmakta ve meyilli arazilerde verimli toprağın su ve rüzgar erozyonuyla kaybolmasına engel olmaktadır. Çünkü anız, yağışların şiddetle toprağa düşmesini engeller, yüzey akış hızını azaltır, yağışın toprağa sızmasını sağlar. Anız yakmak birçok canlının beslenme, barınma ve korunma ortamını yok ediyor" dedi.


Anız ile çıkan yangınlar milyarca zarar neden oluyor


Başkan Hasan Altun, anız yangınlarının her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olduğunu belirterek, "İşin ekonomik boyutu verilen zararın görünmeyen yönüdür. Çünkü hayvan yemi olarak kullanılmasının yanında birçok yararı olan sap-saman yok edilmektedir. Bu, ülkemiz ekonomisi için büyük bir kayıptır. Verimli hasat alabilmek için doğal kaynakların korunması gerekiyor. Anız yakma, çevreye, biyo çeşitliliğe ve tarımsal üretime zarar veren ilkel bir yöntemdir. Bu nedenlerle topraktaki organik maddenin kaynağını oluşturan bitki artıklarının yakılmadan özel toprak işleme aletleriyle işlenerek, sürdürülebilir toprak verimliliği ve topraklarda sürdürülebilir biyolojik ve fiziksel koşulların oluşturulması esastır. Anız yakmak hem toprağın doğal yapısına hem verimliliğine zarar verirken, çevre için de büyük tehlike oluşturmaktadır. Hasat sonrası geriye kalan ürün sapları toprağın verimliğini de olumlu yönde etkilemektedir. Her nimetin kaynağı topraktır. Bu yüzden Arabanlı çiftçilerimize tekrar tekrar çağrım şudur ki; toprağı korumak verimliliğini artırmak için anız yakarak toprağı yakmasınlar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:22
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