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Çiftçiler ve protokol iftarda bir araya geldi

Aksaray’da Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında çiftçiler protokol üyeleriyle bir araya geldi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:32
Çiftçiler ve protokol iftarda bir araya geldi

Aksaray’da Ziraat Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında çiftçiler protokol üyeleriyle bir araya geldi.


Aksaray’da çiftçilere yönelik bir iftar programı düzenleyen Ziraat Odası Başkanlığı, çiftçi ile protokol üyelerini bir araya getirdi. Kazıcıktol Köyünde gerçekleştirilen iftar yemeğinde yüzlerce çiftçi protokol üyeleriyle birlikte iftar yaparken, semazenlerin gösterisi ve söylenen ilahiler programa renk kattı.


Programda konuşan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, üretimin ve üreticinin önemine değinerek, Aksaray nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını kaydetti. Çiftçiler olarak her şeye inat güçlü bir şekilde üretmeye devam edeceklerini, ülke ve il ekonomisine her zaman katkı sağlayacaklarını belirten Koçak, katılımcılara teşekkür etti.


Köy okulunda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Reisi Seyfullah Sarıgül, Ağır Ceza Reisi İlker Akkaş’a sivil toplum kuruluşu başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, belediye ve il genel meclisi üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda çiftçi katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:32
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