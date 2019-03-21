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Çiftçiler, şeker pancarı ekimi için hazırlıklara başladı

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Hâkim Gündoğdu, kota sistemini kaldırdıklarını, çiftçinin ekeceği pancarın tamamını alacaklarını söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 11:45
Çiftçiler, şeker pancarı ekimi için hazırlıklara başladı

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Hâkim Gündoğdu, kota sistemini kaldırdıklarını, çiftçinin ekeceği pancarın tamamını alacaklarını söyledi.


2019-2020 yılı pancar kampanyası hazırlıkları için çiftçiye gübre dağıtımına başladıklarını aktaran Gündoğdu; Muş, Bingöl ve Bitlis olmak üzere 50 köyde 3 bin 352 üreticiden yaklaşık 300 bin ton şeker pancarı satın aldıklarını ifade etti. 2018 yılı kampanyasında çiftçiden 300 bin ton firesiz pancar aldıklarını dile getiren Genel Müdür Gündoğdu, “Karşılığında üreticiye 75 milyon lira pancar parası ödedik. 100 bin ton küspe, 12 bin ton melas, 40 bin 500 ton şeker üretimi gerçekleştirdik ve Muş’a yaklaşık 250 milyon katma değer sağladık. Bu yılki hedefimiz, geçen yılın rakamlarının altına düşmemek. Ben burada çiftçilerimize şu mesajı vermek istiyorum. Biz, çiftçi firma ve çalışanlar olarak üçlü ayağız. Hedefimiz pastayı büyütmek, pastadan çiftçinin de pay almasını sağlamaktır. Çiftçimize 2019 yılında yaklaşık 10 milyon gübre tohum desteği yapıyoruz. Şu anda 20 milyon bir harcamayla fabrikamızın kapasitesine bir ünite daha ekleyerek, günlük üretimi 4 bin 500 - 5 bin tona çıkaracağız. Fabrika içinde yoğun bir çalışma başlattık. Birçok makineleri değiştiriyoruz” dedi.



“Kotadan yana hiç sıkıntımız yok”


Çiftçilerin kota sıkıntısı yaşamayacağını ifade eden Gündoğdu, “Ben şunu söylüyorum, kesinlikle mallarını üretecekler ve biz kendilerine kota tahsis edeceğiz. Kotadan yana hiç sıkıntımız yok. Çiftçimiz ne kadar pancar üretirse biz hepsini alacağız. Çiftçimizin pancarı yerde kalmayacaktır. Çiftçimizin potansiyeli zaten 350 bin tondur. Bizde bu kadar pancarı alıyoruz. Dolayısıyla kota kalktı desek yeridir. Biz plansız ekim yapmıyoruz, ama tırnak içinde kota kalmıştır” diye konuştu.


2019 yılı sezon sonunda 45 bin ton şeker, 100 bin ton küspe ve 12 bin ton melas hedeflediklerini ifade eden Gündoğdu, “Bu değerlerle yöremize 300 milyon katma değer sağlanacağı öngörülmektedir. Fabrikamızın üretim politikalarında üreticilerimizin aleyhine olacak. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu olmamıştır. Sezon boyunca sözleşmeden kaynaklanan ayni ve nakdi avanslar ve nakliye ücretleri ekonomik koşullar doğrultusunda kesinlikle iyileştirilecek ve arttırılacaktır. Üreticilerimizin çekimser davranmasını gerektiren herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir” ifadeler kullandı.


Merkeze bağlı Tabanlı köyünde çiftçilik yapan Ayhan Bağlı ise, pancar ekimi yapmak için fabrikadan gübre ve tohum almaya başladıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:45
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