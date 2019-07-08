0553 313 94 23

Çiftçiler hububat satışlarında sıkıntı yaşıyor

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerden birisi olan Yozgat’ta hasat başlarken, çiftçiler hasat ettiği hububatın satma sıkıntısını yaşıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:33
Çiftçiler hububat satışlarında sıkıntı yaşıyor

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerden birisi olan Yozgat’ta hasat başlarken, çiftçiler hasat ettiği hububatın satma sıkıntısını yaşıyor.


Çiftçiler, stopaj ve nakliye desteğinden faydalanmak için tercih ettikleri Silo’da karşılaştıkları sorunlara tepki gösterirken yetkililerin bu sorunlara çözüm üretmesini istiyor.


Silo’da işlerin yavaş yürümesi ve haksız yere tahlil ve yüksek miktarda yıkım ücreti almasına tepki gösteren çiftçiler, “Sabah buğdayımızı satmak için Silo’ya gelerek sıra bekliyoruz.Saatlerce sıra beklerken Ankara bağlantılı ana yol ile silo arasındaki 500 metrelik yolun toprak yol olması kamyon ve traktörlerin geçişi sırasında kalkan tozlarla adeta değirmenden çıkan adamlara dönüyoruz. Bu siloyu yaparlarken neden çevre düzenlemesi ve yolunu yapmıyorlar. Geçen yılda aynı sıkıntılar yaşandı ve bu yılda yine aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Sıramızı beklerken çay içeceğimiz, su içeceğimiz doğru düzgün bir yer yok.”diye tepkisini dile getirdi.


Silodaki uygulamaların kendilerini sıkıntıya soktuğunu vurgulayan çiftçiler, “Silodaki işler çok yavaş işliyor. Siloya buğdayımızı verdiğimiz andan itibaren sırada beklediğimiz yetmez gibi yaklaşık 1 saate yakında teslimden sonra bekliyoruz. Bunun yanı sıra biz çiftçilerden haksız yere 30 TL tahlil ücreti, tonaja göre de yıkım ücreti alıyorlar. Bir kamyon buğdaydan yıkma parası diye 137 lira alındı.Kamyonlar zaden damperli, damperli olmasa dahi silonun kendi yıkıma yerinde otomatik damper kullanımı ile yıkılıyor. Buna rağmen haksız yere bu yıkma parası adı altında bizlerden bu kadar yüksek oranda para alınmasını istemiyoruz.”ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tır otomobile çarptı: 3 yaralı
    1. Tır otomobile çarptı: 3 yaralı
    2. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    3. Mahkemenin boşamadığı kadın "boşanmak..
    4. Meysu Outlet’ te Eğlence Çeki..
    5. Yunusemre’de bin öğrenci yüzme..
    6. TCMB döviz kurları
    7. Artistik yüzme: 2019 FINA Dünya..
    8. Kuzey sahilleri yeniden Mavi Bayrak..
    9. Amasra tünelinde korkulu anlar
    10. Ciğer ve ekibi “Şube Kapasite..
    11. Kazım Kurt: “Toprağımıza da suyumuza..
    12. Niğde'de çığ altında kalmıştı! Geçen..
    13. Pendik’te hamile kadın ve eşine..
    14. Lületaşı Festivaline coşkulu final
    15. (Özel haber) Erol Bedir: "Hocamız onay..
    16. (Özel) Lüks sitede korkutan yangın
    17. Baklavacı magandalar hakkında yeni..
    18. Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı..
    19. Maganda kurşunuyla yaralanan genç..
    20. Okan Dernek: “Daha güçlü döneceğim”
    21. TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli..
    22. Geçirgen bağırsak sendromunun bilmeniz..
    23. Başkan Yıldırım’dan başarılı..
    24. AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi!..
    25. Konya Büyükşehir Belediyesinde görev..
    26. Gövde gösterisi yapar gibi söküme..
    27. Sivas’ta trafik kazası: 2’si ağır 4..
    28. Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin turizm..
    29. "İngiltere'nin İran tankerine el..
    30. İngiltere, Trump'tan özür dileyecek
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!