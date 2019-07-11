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Çiftçiler enerji maliyetlerinden mağdur

Adıyaman’ın Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan çiftçilere sahip çıkılmasını isteyerek açıklamalarda bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:59
Çiftçiler enerji maliyetlerinden mağdur

Adıyaman’ın Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan çiftçilere sahip çıkılmasını isteyerek açıklamalarda bulundu.


Çiftçilerin tarımsal sulamada kullandığı enerji bedelinin aylık ödemeleri noktasında sıkıntılar yaşadığını söyleyen Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, "Adıyaman çiftçilerimizin tarımsal sulamada kullandığı enerji bedeli için ödeme faturaları ilgili firma tarafından aylık olarak düzenlenmektedir. Ancak üreticimizin ürettiği ürünler en az 4 ayda yetişiyor. Ödeme faturaları aylık olarak düzenlendiği için çiftçimiz ödemelerini yapmakta sıkıntılar yaşamaktadır. Talebimiz ödeme faturaları aylık olarak okunsun, ancak ödeme faturaları hasada göre 7 ve 10. ayın 30’una göre düzenlensin. Ayrıca çevre illerimizde uygulanan yüzde 55’lik tarımsal sulamada kullanılan enerji desteğinin ilimiz çiftçilerine de verilmesini talep ediyoruz. Bizler Adıyaman çiftçileri olarak çevre illere verilen enerji desteğine karşı değiliz. Ancak aynı ürünü üretiyoruz. Hükumetimizin uyguladığı destek politikası ile yabancı ülke çiftçisiyle rekabet edelim derken, çevre illerimiz ile bile rekabet edemez durumdayız. Çünkü üreticimizin en büyük üretim maliyeti enerjidir. 1 Temmuz 2019 tarihi itibari ile yüzde 15’lik enerji zammı, daha önce yapılan yüzde 30’luk zam ile beraber toplamda yüzde 45 zam yapılmış oldu. Enerji ve Tarım Bakanlığı tarafından çevremizde bulunan komşu illerimize yüzde 55 enerji desteği verilirken, kurmuş olduğu sulama tesislerinin tamamını kendi cebinden karşılayan Adıyaman üreticisine haksızlık olmuyor mu, bu uygulama anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olmuyor mu” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçilerin mağdur olmaması için destek vereceğini dile getiren Başkan Sümer, “Adıyaman çiftçileri olarak tarım bakanlığının yaptığı bu haksız uygulamaya cumhurbaşkanımızın müsaade etmeyeceğine inancımız tamdır. Çevre illere verilen enerji desteğinin ilimiz çiftçisine verilmesi hususunda cumhurbaşkanımızın mağdur olan Adıyaman çiftçisinin sorunlarının çözümü için ilgili bakanlığa gerekli talimatı vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:59
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