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Çiftçi’den Regaip Kandili mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili ile ilgili bir mesaj yayımladı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:31
Çiftçi’den Regaip Kandili mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili ile ilgili bir mesaj yayımladı.


Regaip Kandili’nin Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin devamına vesile olması temenni eden Çiftçi, "Allah’ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği, yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı bu güzel günlerde başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hâkim olmasını yüce Allah’tan niyaz ederiz. Biz Müslümanlar için manevi arınma ve kendini yenilemenin müjdecisi olan bizleri Allah’a yaklaştıran, duaların ve tövbelerin kabul olduğu günlerden biri olan İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:31
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