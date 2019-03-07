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Çiftçi’den büyük buluşmaya davet

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın ki Şanlıurfa buluşmasına tüm vatandaşları davet etti.

07 Mart 2019 Perşembe 18:33
Çiftçi’den büyük buluşmaya davet

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın ki Şanlıurfa buluşmasına tüm vatandaşları davet etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cuma namazının ardından 11 Nisan Meydanı’nda halka seslenecek. Saat 14.00’da yapılması planlanan buluşma öncesi bir açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, dev buluşmaya tüm Şanlıurfa halkını davet etti. Çiftçi, açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın Cuma namazından sonra 11 Nisan Meydanı’nda halkımızla buluşacak. Şanlıurfa’mız birçok kez Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşkuyla misafir etti. Halkımız, güzel bir şekilde Şanlıurfa’ya yakışır bir şekilde misafirperverliğini yaptı. Yarın da inanıyoruz ki halkımız 13 ilçemizden de gelerek Cumhurbaşkanımızı bağrına basacak ve yine miting sonrasında da cumhurbaşkanımız Göbeklitepe’ye gidecek. Şanlıurfa için çok önemli karara imza atan ve 2019 yılını Göbeklitepe Yılı olarak belirleyen Cumhurbaşkanımızın alanda temasları olacak. Göbeklitepe’nin burada açılışını yapacak. Bizler de yerel yönetimler olarak tüm halkımızı bu büyük buluşmaya davet ediyoruz" ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:33
  1. doğa

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