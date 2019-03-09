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Çiftçi, Siverek ilçe teşkilatını ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Siverek ilçe teşkilatını ziyaret etti.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:16
Çiftçi, Siverek ilçe teşkilatını ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Siverek ilçe teşkilatını ziyaret etti.


Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İlçe teşkilatlarıyla çalışmaları değerlendiren Çiftçi, AK Parti Siverek ilçe Teşkilatını ziyaret ederek açıklamada bulundu.


"Ak belediyecilik önemli hizmetler yaptı"


Siverek’te yapılan ve yapımı devam eden projeleri anlatan Çiftçi, "AK Parti bizim ailemiz. Ben AK Parti’nin kuruluşundan beri başlamış olduğum bu siyaset yaşamına Allah’ın izniyle halkımızın seçeceği belediye başkanımıza devredeceğim. AK Parti bizim hepimizin çatısı. Türkiye’de Şanlıurfa’da ve Siverek’te Ak Belediyecilik anlamında çok önemli hizmetler oldu. Biz her zaman partimizle birlikte hareket ettik. Teşkilatlarımızla bir ve beraber olduk. İlçelere gittiğimizde ilk uğradığımız adres AK Parti teşkilatıydı. Bize düşen elimizden geldiğince partimize destek vermemiz. Siverek için her zaman elimden geleni yaptım. 3 buçuk yılda suyu olmayan yere su götürdük. Alt yapı çalışmaları yapıldı. Fırat’ın kenarından arıtma tesisi yaptık. Şehrin tamamına 370 kilometrelik bir içme suyu şebekesi döşetildi. Ana bulvarların tamamı asfaltlandı. Parklar, semt pazarları, çocuklarımız için spor merkezleri ve kültür merkezleri de yaptık. Kırsalda birçok yerde beton yol uygulamaları yaptık. Hep çalışkan olduk. Her zaman Sivereklilere ulaşabilme derdi içerisinde olduk ve fayda sağlanmaya çalıştık. Bizim için insan önemli. İnsanın hizmet alması, AK Parti çatısı altında sürekli AK davaya hizmet etmesi bizim için yeterli" diye konuştu.


Çiftçi, ilçe teşkilatının ardından Siverek esnafını ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:16
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