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Çiftçi Sendika üyeleriyle bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun Şanlıurfa il temsilcileri ile düzenlediği toplantıda sendika başkanı ve üyeleri ile bir araya geldi.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:12
Çiftçi Sendika üyeleriyle bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun Şanlıurfa il temsilcileri ile düzenlediği toplantıda sendika başkanı ve üyeleri ile bir araya geldi.


Personeller her zaman bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Nihat Çiftçi, HAK-İŞ Şanlıurfa il temsilcilerinin düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıya Başkan Çiftçi’nin yanı sıra HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, HAK-İŞ’e bağlı şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı.


“Şanlıurfa olarak gelişmemiz lazım”


İşçilerin haklarını her zaman savunduğunu vurgulayan Çiftçi, "Şanlıurfa’da güzel bir Belediye Başkanlığı sürecini geride bıraktık. Her zaman işçi kardeşlerimizle gönülden bir köprü kurduk. İşçi kardeşlerimizle birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Toplu iş sözleşmelerinde işçinin hakkının zayi olmaması için mücadele verdik. Bizim gelmiş olduğumuz medeniyet ve kültür bize iş aşkını büyütmemiz gerektiğini öğretti. Şanlıurfa olarak gelişmemiz lazım ve sürekli de geliştik. Büyüme ve gelişmeyi birlikte yaptık. Çalıştığım dönem boyunca sosyal haklarınızı en üst noktada vermeye çalıştım" dedi.


HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise "Birlikte mücadele ettiğimiz sendikamız HAK-İŞ farklı bir anlayışı, farklı bir sendikacılığı hem ülkemizde hem de dünyada var etmeye çalışıyor. Hem kendi coğrafyamızda kültür ve medeniyet havzamızda bir kültür sorumluluğumuz var. Hem de evrensel anlamda bütün dünyayı kuşatan bir sendika anlayışı ile hareket etmekteyiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:12
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