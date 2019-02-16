Çiftçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Bozova İlçe Teşkilatını ve AK Parti İlçe Seçim Bürosunu ziyaret etti.

İlçe ziyaretleri kapsamında Bozova’da Bozova Kaymakamı ve Bozova Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker’i ziyaret eden Çiftçi, daha sonra AK Parti İlçe Teşkilatındaki partililerle bir araya geldi. Başkan Çiftçi’ye AK Parti Bozova İlçe Belediye Başkan Adayı Suphi Aksoy, Meclis Üyeleri veSivil Toplum Kuruluşları eşlik etti.

AK Parti İlçe Teşkilatı’ndaki partililere parti bütünlüğünü anlatan Başkan Nihat Çiftçi, "Yeni bir sürece geçiyoruz. Seçim çalışması başladı. Teşkilatlar her zaman bizim yuvamız oldu. Ben de teşkilattan gelen biri olarak teşkilatlarla hep beraber bir bütünlük içerisinde çalıştık. Hem AK belediyeler hem AK teşkilatlara yakışan da budur. Hep birlikte seçilmiş adaylarımızı destekleyeceğiz. Önemli olan bizim Bozova’yı AK belediyecilikle tanıştırmamız" dedi.

"Adaylarımızla uyum içerisinde çalışacağız"

Seçim sürecinin zorlu bir süreç olduğunu belirten Çiftçi, "Ben şahsi sebeplerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan affımı istedim. Allah razı olsun talebimizi geri çevirmediler. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı da eski İl Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ü ilan ettiler. Zeynel Beyazgül de çalışmalarını sürdürüyor ve biz de destekliyoruz, beraber çalışıyoruz. Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Burada vereceğimiz mücadele şahsi bir müdahale değildir. Bize düşen hiç bir sorun oluşturmadan adayımızın yanında olarak çalışmalarında başarılı olmasını sağlamaktır. Çünkü adaylarımızı bize Cumhurbaşkanımızın emanetidir. Her zaman AK Parti ve felsefesine, halkımıza ve Urfa’ya omuz verdik" diye konuştu.

İlçe teşkilatının ardından Başkan Çiftçi ve ekibi, Bozova Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve AK Parti Bozova seçim bürosuna da gitti.